Cocamar informa plantio de 30% na área de soja da cooperativa

São Paulo, 09 – O plantio de soja na região da Cocamar, cooperativa com sede em Maringá (PR), atinge 30% da área projetada. “Nas regiões de Maringá e noroeste paranaense (polarizado por Cianorte, Umuarama e Paranavaí), 58% das lavouras já foram semeadas. Segundo os técnicos, com alguns dias de sol o trabalho estará praticamente encerrado”, disse a Cocamar em nota publicada no site da Organização das Cooperativas do Paraná (Ocepar). Além do Paraná, a cooperativa tem áreas de produção em São Paulo e Mato Grosso do Sul.

No norte do Estado, centralizado por Londrina, pouco menos de 15% das áreas foram semeadas. No oeste paulista, o porcentual é de 14% e, no leste do Mato Grosso do Sul, 10%. “No geral, considerando todas as regiões da Cocamar, a média é de 27%. No ano passado, nesta mesma época, o índice era menos da metade: 11,2%.”

Na nota, a Cocamar destaca o clima favorável aos trabalhos, o que não aconteceu no ano passado, quando o plantio da safra atrasou por causa da estiagem.