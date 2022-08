Cocamar inaugura na sexta-feira loja de insumos agropecuários em Pérola, no PR

admin3 25/08/2022 - 18:06 Compartilhe

São Paulo, 25 – A cooperativa Cocamar, com sede em Maringá (PR), vai inaugurar na sexta-feira, 26, uma loja para venda de insumos agropecuários em Pérola, município no extremo noroeste do Estado. O município, conforme nota da Cocamar, está voltado à pecuária de corte e de leite.

Com a nova loja, a cooperativa “pretende contribuir, por meio da transferência de tecnologias, para que os produtores tenham mais retorno em seus negócios, além de difundir o programa de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF), uma realidade na região”, diz a nota.

A inauguração será às 10 horas e contará com a presença, entre outras autoridades, do coordenador-geral de Crédito Rural da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Wilson Vaz de Araújo.