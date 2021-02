Coca-cola tem queda em lucro e receita no 4º trimestre de 2020

A Coca-Cola informou nesta quarta-feira (10) que registrou lucro líquido de US$ 1,46 bilhão no quarto trimestre de 2020, uma queda de 29% em relação aos US$ 2,04 bilhões apurados em igual período de 2019. Apesar do recuo, o ganho por ação de US$ 0,47, em termos ajustados, superou os US$ 0,42 previstos por analistas consultados pela FactSet, o que impulsionou o papel da companhia no pré-mercado da Bolsa de Nova York. A gigante de bebidas e alimentos registrou ainda uma perda de 5% na receita na mesma base comparativa, a US$ 8,61 bilhões – também um pouco acima das estimativas do mercado, de US$ 8,60 bilhão. Após a divulgação dos resultados, a ação da Coca-cola subia 2,01% no mercado futuro em Nova York.

Veja também