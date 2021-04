Coca-Cola supera expectativas em lucro e receita no 1º trimestre

A Coca-Cola informou nesta segunda-feira (19) que registrou lucro líquido de US$ 2,25 bilhões no primeiro trimestre de 2021, ou US$ 0,52 por ação, o que representa uma queda em relação aos US$ 2,78 bilhões, ou US$ 0,64 por papel, do mesmo período de 2020. Em termos ajustados, o ganho por ação ficou em US$ 0,55, superando a previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,50.

A receita da gigante americana saltou 5% na mesma base comparativa, a US$ 9 bilhões, também acima do consenso do mercado, de US$ 8,66 bilhões. A empresa atribuiu o desempenho ao aumento global da demanda, que retornou aos níveis pré-pandemia em março. “Estamos encorajados pela melhora em nossos negócios, especialmente em mercados onde a disponibilidade de vacinas está aumentando e as economias estão reabrindo”, disse o CEO da companhia, James Quincey.

No balanço, a Coca-Cola anunciou também planos para oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da Coca-Cola Beverages Africa, em Amsterdam e em Johanesburgo. Às 8h15 desta segunda, a ação da empresa subia 0,48% no pré-mercado da Bolsa de Nova York.

