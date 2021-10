Coca-Cola supera expectativas com balanço do 3º trimestre de 2021

A Coca-Cola divulgou nesta quarta-feira, 27, balanço corporativo do terceiro trimestre com números que superaram as expectativas do mercado. Como resultado, por volta das 8h14 (de Brasília), a ação da empresa subia 2,90% no pré-mercado da Bolsa de Nova York.

Segundo o documento, a companhia apurou lucro líquido de US$ 2,47 bilhões nos três meses encerrados em setembro, um avanço de 42% na comparação com igual período de 2020. Em termos ajustados, o valor representa um ganho por ação de US$ 0,65, acima do consenso de analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,58.

A receita da multinacional, por sua vez, teve salto de 16% na mesma base comparativa, a US$ 10 bilhões. Nesse caso, a previsão da consultoria apontava para US$ 9,77 bilhões.

A Coca-Cola revelou que, entres as economias emergentes, os ganhos no terceiro trimestre foram liderados por Brasil, Argentina e México. Já nas nações desenvolvidas, os destaques foram Reino Unido e Estados Unidos.

