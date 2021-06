Coca-Cola HBC fecha acordo para adquirir fatia de 30% na italiana Caffè Vergnano

MILÃO (Reuters) – A produtora de bebidas Coca-Cola HBC assinou um acordo para aquisição de uma fatia de 30% na Casa Del Caffè Vergnano, tornando-se distribuidora exclusiva da torrefadora de café fora da Itália.

O acordo é semelhante ao assinado em 2018 entre o grupo multinacional JAB e a torrefadora italiana Illycaffe, que permitiu à companhia italiana explorar a poderosa rede de distribuição da JAB para atingir mais clientes e canais.

A transação anunciada nesta segunda-feira que a Coca-Cola HBC, na qual a Coca-Cola possui participação de 23%, atenda a uma gama mais ampla de gostos dos consumidores, disse a companhia em comunicado, acrescentando que a Caffè Vergnano –especialista em café expresso– complementa sua oferta de produtos Costa Coffee.

“Com a Caffè Vergnano, estamos bem posicionados para construir um portfólio total em café que atenda a uma ampla gama de preferências dos consumidores”, disse o presidente-executivo da Coca-Cola HBC, Zoran Bogdanovic.

Ele acrescentou que a companhia trabalhou em conjunto com a Coca-Cola no acordo com a torrefadora italiana.

Em comunicado à parte, a Caffè Vergnano disse que, com a Coca-Cola HBC como nova parceira estratégica, pretende acelerar seus planos de crescimento internacional.

(Reportagem de Elisa Anzolin e Francesca Landini)

