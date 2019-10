Coca-Cola Company tem alta de 37% no lucro líquido no terceiro trimestre

A Coca-Cola Company apresentou lucro líquido de US$ 2,59 bilhões no terceiro trimestre deste ano, o equivalente a US$ 0,60 por ação, uma alta de 37% em relação ao resultado de igual período de 2018. Com ajustes, o lucro por ação caiu 2%, para US$ 0,56, em linha com o consenso de analistas ouvidos pela FactSet.

A companhia também informou que sua receita cresceu 8%, a US$ 9,5 bilhões, um pouco acima do esperado pela FactSet, de US$ 9,4 bilhões. A Coca-Cola ainda manteve o guidance deste ano inalterado, com previsão de lucro por ação entre queda de 1% e avanço de 1%.

Às 8h18 (de Brasília), a ação da companhia subia 1,39% nos negócios do pré-mercado em Nova York.