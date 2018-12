Cobre opera em leve alta, de olho no comércio EUA-China e com apoio do câmbio

O cobre opera em alta modesta na manhã desta segunda-feira, com o contrato apoiado pela esperança de progresso no diálogo comercial entre Estados Unidos e China. Além disso, o dólar um pouco mais fraco em relação a outras moedas fortes colabora para o movimento. Às 9h25 (de Brasília), o cobre para março subia 0,09%, a US$ 2,6840 a libra-peso, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex). No fim de semana, o presidente americano, Donald Trump, mostrou esperança de fechar um “acordo abrangente” no comércio com a China, após telefonema com o presidente chinês, Xi Jinping. Segundo Trump, a conversa foi “longa e muito produtiva”, o que ajuda a apoiar o humor. Além disso, o dólar mais fraco torna o cobre mais barato para os detentores de outras moedas, o que tende a ajudar a commodity.