Cobre opera em baixa, pressionado por temores sobre comércio global

O cobre opera em queda na manhã desta sexta-feira, sob pressão diante do risco de uma escalada nas disputas comerciais entre países. Nesta sexta-feira, entram em vigor as tarifas dos Estados Unidos à importação de aço e alumínio. Além disso, a China anunciou que pode retaliar, caso os americanos levem adiante suas ameaças de mais punições à potência asiática por suposto roubo de propriedade intelectual.

Às 9h10 (de Brasília), o cobre para três meses caía 0,65%, a US$ 6.680 a tonelada, na London Metal Exchange (LME). Às 9h20, o cobre para maio recuava 0,41%, a US$ 3,0075 a libra-peso, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

Mesmo com o dólar mais fraco, que poderia apoiar os metais, prevalece hoje a cautela com os riscos geopolíticos e seus possíveis impactos para a demanda por metais. Na quinta-feira, os EUA anunciaram que pretendem impor mais dezenas de bilhões de dólares em tarifas e restrições a importações da China. O Ministério do Comércio chinês respondeu nesta sexta-feira, com a ameaça de impor tarifas no valor de US$ 3 bilhões sobre produtos dos EUA, além de dizer que preparava outras medidas.

Entre outros metais básicos na LME, o alumínio caía 0,22%, a US$ 2.066 a tonelada, o zinco tinha alta de 0,08%, a US$ 3.211 a tonelada, o estanho recuava 1,10%, a US$ 20.715 a tonelada, e o níquel caía 0,84%, a US$ 13.050 a tonelada. O chumbo, por sua vez, tinha queda de 0,64%, a US$ 2.346,50 a tonelada. Fonte: Dow Jones Newswires.