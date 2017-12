Cobre opera em alta, ainda em recuperação após queda forte da semana passada

O cobre opera em alta na manhã desta segunda-feira, embora o movimento seja modesto em Nova York. O metal ainda passa por uma recuperação, após uma queda acentuada no início da semana passada. Além disso, o dólar em geral um pouco mais fraco também colabora para o movimento.

Às 9h55 (de Brasília), o cobre para três meses subia 0,4%, a US$ 6.604 a tonelada, na London Metal Exchange (LME). Ainda assim, o metal industrial recuava 3% na comparação semanal em Londres. Às 10h05, o cobre para março tinha alta de 0,13%, a US$ 2,9825 a libra-peso, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

Em relação ao movimento do câmbio, o dólar um pouco mais fraco aumenta o apetite dos investidores pelo cobre, já que assim ele fica mais barato para os detentores de outras moedas.

Além disso, dados fortes da balança comercial chinesa, divulgados na sexta-feira, ajudam a apoiar o metal.

Entre outros metais básicos negociados na LME, o zinco subia 0,6%, a US$ 3.106 a tonelada, o alumínio recuava 0,32%, a US$ 2.010,50 a tonelada, o estanho tinha baixa de 0,15%, a US$ 19.420 a tonelada, o níquel caía 0,37%, a US$ 10.915 a tonelada, e o chumbo avançava 0,79%, a US$ 2.472,50 a tonelada. Fonte: Dow Jones Newswires.