‘Cobrança cruel’, diz Xuxa ao revelar que não passava de 55 kg na época de Globo

Xuxa Meneghel, de 62 anos, relembrou, em entrevista ao ‘WOW Podcast’, os padrões de beleza no início de sua carreira como apresentadora e contou que não passava de 55 kg na Globo. Na ocasião, a eterna rainha dos baixinhos contou que, na época, ouvia com frequência que, se passasse dos 60 kg, ficaria “gorda, feia”.

“Revisitando meu passado no documentário das Paquitas, eles [a produção] não colocaram uma coisa que me mandaram para eu ver, em que eu me coloco para baixo, em que vejo uma foto minha nas cartinhas e falo: ‘Olha como eu estou gorda, feia'”, iniciou.

Xuxa ainda explicou que, se excedesse o peso de 55 kg, seu figurino começava a ficar apertado. “Quer dizer, uma coisa que me era imposta na época era que, se eu passasse dos 60 kg, estaria gorda. Na época, 54 kg era o peso normal que eu mantinha. Na Globo, meu peso normal era 54 kg, 55 kg. Se eu fosse para 58 kg, minhas roupas já apertavam.”

A mãe de Sasha afirmou que, hoje, com 60 kg, está feliz com a forma física. “Não me acho uma mulher gorda, mas era o que eu ouvia o tempo todo na época. Era uma cobrança muito grande, um negócio cruel. Você não se gostar e querer ficar mais forte ou menos forte, seja o que for, para se sentir melhor, é uma coisa. Agora, fazer isso por um padrão que lhe foi imposto é cruel.”