Cobra de 9 metros e 100 kg é capturada perto de vila na Indonésia

Guardas florestais capturaram uma cobra píton de 9 metros de comprimento e com cerca de 100 quilos que entrou em uma aldeia em Kampar, na Indonésia, na última terça-feira (21). A serpente foi sedada e os agentes posaram com o animal antes de devolvê-lo à natureza. As informações são da AFP.

A cobra foi transportada até a floresta de Pelalawan, onde foi solta. A píton capturada nesta semana era 2 metros maior do que a píton de 7 m que engoliu uma mulher na Indonésia em 2018.

A píton gigante, uma espécie que vive em florestas tropicais, é muito comum na Indonésia e nas Filipinas. O animal costuma se alimentar de pequenos animais e raramente ataca pessoas.

