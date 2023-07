Cobiça do Governo pelo Carf

O Governo quer incluir na negociação para votar a Reforma Tributária no Congresso, marcada para a próxima semana, a nova configuração do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), com a inclusão do voto de minerva para o representante da União no colegiado e sua transferência para o ministério da Fazenda. O voto de minerva daria ao Governo o poder de desempatar as votações a favor da União nas decisões do conselho. O líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (AM), calcula que as mudanças podem destravar uma arrecadação de R$ 600 bilhões, valor total das ações que aguardam julgamento. Uma das vultosas ações, da Petrobras, ultrapassa R$ 100 bilhões. Um grupo de 26 empresas concentra os maiores processos. Mas o Palácio espera, evidentemente, um forte movimento contrário à sua articulação justamente destas empresas com processos. Será briga de gente grande – o que deve envolver as grandes bancas advocatícias do País com seus honorários estratosféricos diante do impasse vindouro.

Saldo positivo, mas irrisório

Mesmo em meio à crise econômica, a Argentina apresenta bons números de exportações para o Brasil. Levantamento da Coluna indica que, de janeiro a maio, os argentinos importaram US$ 5 bilhões em produtos brasileiros, enquanto as exportações para nosso País chegaram a US$ 7,4 bilhões, mantendo a balança comercial positiva para os hermanos. Já os dados de outro país em crise, a Venezuela, são irrisórios. A importação de produtos brasileiros, no período, ficou em US$ 202 milhões, e a exportação chegou a US$ 453 milhões. A argentina surge na 3ª posição no ranking de parceiro comercial do Brasil, e venezuelanos aparecem na 47ª colocação.

Taxa mineral no STF

Enquanto o Congresso vota Reforma Tributária, deputados do Mato Grosso do Sul, Tocantins, Minas, Amapá, Goiás, Pará e vereadores de oito cidades paraenses criam taxas para a fiscalização da mineração que driblam regras nacionais. O presidente do Instituto Brasileiro de Mineração, Raul Jungmann, ataca as cobranças inviáveis. Caso está no STF.

Freire em risco com racha no Cidadania

O ex-deputado Roberto Freire – manda-chuva há anos do partido – quer convocar congresso extraordinário para tentar anular a decisão do diretório nacional, que no início do ano optou pelo apoio ao Governo de Lula da Silva. Além de afastar o Cidadania do Palácio, Freire propõe incluir o MDB e o Podemos na federação partidária que formou com o PSDB. O problema – e risco para o cacique – é que Freire não tem maioria na direção da sigla que se reúne a partir do dia 1º de julho para votar essa questão. Os ministros palacianos, que buscam deputados todos os dias para a governabilidade, acompanham de longe.

A conta do União para nova pasta

Líder do União Brasil no Senado, Efraim Filho (PB) considera que o partido se transformou no avalista da governabilidade desta gestão Lula da Silva 3º, com seus 59 deputados, nove senadores, quatro governadores e 592 prefeitos. Efraim faz questão de ter os números na ponta da língua para cacifar o partido em qualquer conversa informal ou negociação. Porém avisa que esta governabilidade será garantida se a legenda conquistar, claro, mais um endereço de bloco de poder na Esplanada dos Ministérios, além das atuais pastas do Turismo, Integração & Desenvolvimento Regional e Comunicações.

Anadep contra anistia partidária

A Associação Nacional dos Defensores Públicos considera violação ao princípio republicano a PEC que anistia de multas partidos que não registraram número mínimo de candidatas ou não financiaram campanhas delas, como a lei exige. É certo que o debate vai transbordar para o Judiciário.

Comércio verde

A Confederação Nacional da Indústria propõe ao Congresso e União criarem o Sistema de Comércio de Emissões de CO2 no mercado e defende o modelo cap and trade de precificação e comercialização das emissões do gás. Governo e empresários acordaram que os primeiros setores a serem regulados serão aço, cimento, alumínio, vidro e energia.

Destino lavoura

A Operação Acolhida de venezuelanos, do Governo do Brasil, realocou 13.101 imigrantes de janeiro a maio. Boa parte deles vai para lavouras, apontam fontes. O Sul do Brasil é destino frequente. Os Estados que mais receberam pessoas desde 2018 foram Santa Catarina (22.031), Paraná (18.921) e Rio Grande do Sul (16.341).

NOS BASTIDORES

Radiografia nacional

Vem campanha grande de mídia. A Secom da Presidência pediu ao Ministério da Saúde a lista do DataSUS para conhecer o brasileiro. É o banco de dados mais completo do País.

Que medo é esse?

Um conhecido ex-ministro do STF, aposentado há muitos anos, contratou ex-agente do israelense Mossad para limpar seus computadores em casa. Fez questão de acompanhar o processo e entender o serviço.

Sem notório padrinho

Pequena crise entre ministros do STJ e o Conselho da OAB. A entidade elaborou lista séxtupla para vaga na Corte com nomes experientes, de notório saber jurídico porém “desconhecidos” – ou seja, sem padrinhos políticos, como praxe (oculta).

Rumo ao interior

A CBF continua sua interiorização a fim de implementar Centros de Treinamento de Futebol de base. Depois de Macapá, agora paga dois arqueólogos para análise de um terreno para CT em Teresina (PI).

