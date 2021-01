Cobertura vendida por R$ 65 milhões no Rio de Janeiro é cobiçada por xeique árabe

A cobertura da Família Fragoso Pires, considerada a maior do Rio de Janeiro e uma das maiores do Brasil, despertou o interesse de um xeique árabe, que negocia por intermediários a aquisição do apartamento, à venda por R$ 65 milhões.

A compra do imóvel ainda vem sendo discutida com outro milionário árabe, como confirmou a jornalista Lu Lacerda em seu blog, e mais três brasileiros, todos de fora do estado carioca.

A residência possui cinco quartos, jardim suspenso com piscina, sauna, spa, churrascaria, sala de jogos, coleções de arte, pisos de mármore e vista para a Baía de Guanabara e o Pão de Açúcar. Ao todo, o endereço tem 3.900 metros quadrados.

“Há três brasileiros interessados, incrivelmente. É empresário e gente envolvida com agronegócio. E há dois árabes também, sendo um xeique”, revelou Henrique Martins, corretor imobiliário da empresa americana RE/MAX RV, especializada em imóveis de alto padrão.

Os árabes interessados conhecem e frequentam o estado. As negociações pela aquisição do imóvel podem levar meses.

