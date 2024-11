Cobertura milionária de Neymar Jr. em Dubai tem praia artificial e elevador para carros; veja fotos

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/11/2024 - 10:40 Para compartilhar:

Recentemente, Neymar Jr. investiu em uma cobertura de alto padrão no Bugatti Residences, empreendimento da incorporadora Binghatti Holding, em Dubai. A propriedade, que integra um prédio de 46 andares, oferece exclusividades como elevadores para carros, praia artificial e serviços como concierge e manobrista.

Os apartamentos do condomínio têm preços iniciais de US$ 14,2 milhões (R$ 81,8 milhões), e as coberturas, chamadas de “Sky Mansion Penthouses”, são personalizadas e incluem piscinas privativas e spa.

A assinatura do contrato, realizada em Dubai, contou com a presença de Neymar, sua namorada Bruna Biancardi e seu pai, Neymar da Silva. Atualmente, o jogador reside na Arábia Saudita, onde joga pelo Al-Hilal.

No Instagram do empreendimento, é possível observar simulações das coberturas, que têm previsão de inauguração para 2027. Veja:

