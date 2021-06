Cobertura duplex de Marcos Paulo está à venda por R$ 9,9 milhões; veja fotos

Marcos Paulo deixou um patrimônio milionário. A cobertura duplex do diretor que morreu em 2012, está à venda por R$ 9,9 milhões. A propriedade conta com vista para o mar e fica localizada na Barra, Rio de Janeiro.

Quem está negociando a venda do imovél é a imobiliária Rio Coberturas, que sedeu as fotos ao jornalista Leo Dias. O apartamento tem dois andares, varanda fechada com cortina de vidro, salão multiambiente, lavabo, roupeiro, duas suítes com sacada, cozinha, copa, despensa, suíte de funcionários e área de serviços, closet, banho com hidro e bay window com vista livre para a reserva e o mar; terraço com deck e piscina, bancada com churrasqueira e banheiro.

E não para por ai. O duplex também conta com heliponto, clube privativo, campo de golfe, com quatro vagas de garagem. IPTU de R$ 30 mil e condomínio é R$ 6,2 mil por mês.

Vale lembrar que assim que Marcos faleceu começou uma grande disputa na Justiça entre suas filhas e a viúva, Antonia Fontenelle, referente a herança. Após quase oito anos em ação judicial, a apresentadora também consegiu direito aos bens dele.

Veja as fotos da cobertura de Marcos Paulo:

1 de 11 Foto: imobiliária Rio Coberturas 2 de 11 Foto: Imobiliária Rio Coberturas 3 de 11 Foto: Imobiliária Rio Coberturas 4 de 11 Foto: Imobiliária Rio Coberturas 5 de 11 Foto: Imobiliária Rio Coberturas 6 de 11 Foto: Imobiliária Rio Coberturas 7 de 11 Foto: Imobiliária Rio Coberturas 8 de 11 Foto: Imobiliária Rio Coberturas 9 de 11 Foto: Imobiliária Rio Coberturas 10 de 11 Foto: Imobiliária Rio Coberturas 11 de 11 Foto: Imobiliária Rio Coberturas

