Cobertura de William Bonner no RS tem emoção, ataques e sem previsão de retorno; entenda

William Bonner, que desde segunda-feira,6, está apresentando o ‘Jornal Nacional’ direto de Porto Alegre, uma das cidades do Rio Grande do Sul que mais vem sofrendo com as chuvas, está enfrentando poucas e boas na cobertura da catástrofe.

Durante a semana, o apresentador se emocionou com a situação das vítimas das enchentes, foi atacado por alguns moradores do local e não tem previsão de retornar aos estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

Globo é acusada de explorar tragédia por audiência

A TV Globo se tornou alvo de críticas de alguns internautas por conta da cobertura do desastre no Rio Grande do Sul. Após colocar jornalistas e apresentadores na região da afetada pela chuva, um grupo de usuários da redes sociais se revoltou e acusou a emissora de explorar o caso para lucrar audiência.

Na segunda-feira, 6, Ana Paula Araújo surgiu diretamente do local para comandar o ‘Bom Dia Brasil’. Em seguida, foi a vez de Patrícia Poeta – que é gaúcha – aparecer de um outro ponto afetado pelas enchentes para apresentar o ‘Encontro’.

“Não estou aguentando essa cara de bost* da Patrícia Poeta. Globo e a Capacho estão ali explorando o desastre. Mas que nojo, lixo!”, disse uma usuária do X, antigo Twitter.

“Mas e a TV Globo, que até ontem só falava de Madonna, ‘descobriu’ que o Sul está de baixo d’água e mandou até Patrícia Poeta (sem maquiagem, para ajudar na narrativa que fazem jornalismo de verdade) para apresentar o problema lá da rua”, disparou outro seguidor na rede social.

Bonner se emociona

Na noite de segunda-feira, 6, bastante emocionado, William Bonner atualizou os telespectadores da TV Globo sobre a tragédia no RS.

“Porto Alegre enfrenta a maior enchente de sua história com bairros inteiros sem água e sem luz. Em todo estado, passam de 1 milhão as pessoas afetadas. Oficialmente, mas de 80 mortes estão confirmadas, os desaparecidos passam de uma centena. A força aérea brasileira usa drones para localizar moradores isolados. Bombeiros de todo o país unem nos esforços de resgate e as doações chegam de todas as regiões”, disse Bonner na abertura do jornalístico.

“A partir de hoje, o desastre que os brasileiros viram se avolumando desde a semana passada no Rio Grande do Sul passam a ser apresentador aqui, onde os fatos estão se desenrolando”, afirmou o âncora do ‘JN’.

William Bonner é atacado no RS

Na noite de terça-feira, 7, William Bonner ficou constrangido após um morador do Rio Grande do Sul tecer críticas à Globo. “Cadê a Globo dentro da água? Tem empresário do Brasil trabalhando mais que o presidente. Por que a Globo só veio agora gravar? Por que não teve ninguém dentro da água antes? Por que vocês não estiveram com a gente dentro desse resgate? Na hora de botar na mídia é fácil. Depois que está tudo seco é fácil vir falar”, disse o homem.

“Eu quero entender porque o povo de Porto Alegre, o estado do Rio Grande do Sul, o Brasil inteiro está ajudando e aí aparece o pessoal agora para gravar. Esse serviço lixo! Não temos nada a perder”, continuou, em tom de revolta.

Bonner não rebateu as críticas. Contudo, o morador não desistiu de atacar o jornalista e sua equipe.

“Você vai ficar quieto por quê? Você defende o pessoal que não está ajudando a causa. A Globo estava transmitindo Madonna, enquanto os gaúchos estavam debaixo d’água. Canoas estava debaixo d’água. Pessoas morreram enquanto a Janja estava vendo Madonna, enquanto Luciano Huck estava pagando pau para o pessoal da Madonna”, disparou.

Sem previsão de retorno aos estúdios Globo

Segundo uma fonte de IstoÉ Gente, William Bonner, Ana Paula Araújo, Patrícia Poeta, entre outros jornalistas da Globo que estão fazendo a cobertura da tragédia do Rio Grande do Sul, não têm previsão de retornar aos seus trabalhos nos estúdios da emissora em São Paulo e no Rio de Janeiro – até que tudo volte ao normal.

A nossa reportagem entrou em contato com a comunicação da TV Globo para confirmar a informação, mas até o fechamento desta matéria ainda não tivemos retorno.