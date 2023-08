Cobb-Vantress nomeia Bernardo Gallo como diretor-geral da América Latina e Canadá

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/08/2023 - 18:48 Compartilhe

São Paulo, 02/08 – O médico veterinário Bernardo Gallo foi nomeado como diretor-geral da América Latina e Canadá da Cobb-Vantress, empresa líder global em genética avícola. Segundo nota divulgada hoje pela empresa, o executivo vai assumir uma nova área da Cobb-Vantress. Gallo é especializado em avicultura e tem vasta experiência na empresa, onde já atuou em múltiplas funções, “bem como experiência prévia com vendas, liderança técnica, nutrição e serviços veterinários em empresas como Tyson Foods, BRF, Cargill e Globoaves”, diz a Cobb-Vantress, na nota.

“Ao configurar os negócios da América do Sul, da América Latina e do Canadá em uma só unidade de negócios, nós todos vamos trazer muitos benefícios e nos ajudar mutuamente a crescer e evoluir para alcançar as demandas dos clientes de toda a nossa região”, disse o executivo, no comunicado da empresa.

