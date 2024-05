Cobasi confirma morte de animais em loja alagada de Porto Alegre

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/05/2024 - 14:51 Para compartilhar:

Nesta sexta-feira, 17, a Cobasi confirmou a morte de animais que estavam na loja do Shopping Praia de Belas, em Porto Alegre. O estabelecimento, que foi alagado pelas enchentes do Rio Grande do Sul, tinha roedores, aves e peixes para comercialização.

Ao “g1”, de onde são as informações, a assessoria de imprensa da rede confirmou que a loja, que fica no subsolo, ainda está “inacessível e completamente alagada”. A empresa ainda afirmou que os funcionários deixaram o estabelecimento emergencialmente, seguindo instruções das autoridades — que, supostamente, teriam garantido a segurança dos animais até o retorno dos funcionários.

Leia na íntegra a nota divulgada à imprensa:

“A loja Cobasi Praia de Belas teve de ser deixada de forma emergencial, seguindo as orientações das autoridades locais.

Foi garantido que os animais estivessem seguros e com o necessário para a sobrevivência ate o retorno dos colaboradores que considerávamos ser breve. Mas a tragédia foi sem precedentes e, apesar das tentativas constantes da empresa nos últimos dias, não foi possível o acesso seguro à loja devido o nível da água.

É com pesar que a Cobasi comunica a perda das vidas dos animais que estavam no local. A empresa seguirá atuando com as ONGs de proteção animal, da região e de todo o país, para salvar as vidas que pudermos, enquanto lamentamos aquelas que não pudemos salvar.”