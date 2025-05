Cobalt Holdings planeja IPO em Londres de US$ 230 milhões em junho

A Cobalt Holdings, apoiada pela Glencore, disse que pretende se listar na Bolsa de Valores de Londres e levantar US$ 230 milhões como parte de uma oferta pública inicial.

A empresa informou nesta segunda-feira, 12, que espera listar 90.000.000 de ações no mercado de Londres em junho de 2025, mas não divulgou um preço-alvo.

Além disso, a Glencore pretende investir cerca de US$ 24,3 milhões na Cobalt Holdings e deter aproximadamente 10% das ações listadas. Enquanto isso, a Anchorage concordou em investir US$ 23 milhões, o que deve representar cerca de 9,5% das ações listadas.

A empresa também afirmou que garantiu um contrato de fornecimento de seis anos com a Glencore no valor de até US$ 1 bilhão e assinou um contrato de fornecimento de 1.500 toneladas de cobalto com a Anchorage para 2031.