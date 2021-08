COB pagará bônus para medalhistas nos Jogos Olímpicos de Tóquio Brasil encerrou a participação com recorde de medalhas

O Brasil fez história nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O país quebrou o recorde de medalhas e igualou o maior número de medalhas de ouro em uma edição das Olimpíadas. Ao todo, foram 21 medalhas, sendo sete de ouro, seis de prata e oito de bronze. O número de douradas foi o mesmo da Olimpíada do Rio.

Os medalhistas serão premiados pelas conquistas em Tóquio. Em entrevista na cerimônia de encerramento, o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Paulo Wanderley, revelou que será distribuído cerca de R$ 4,6 milhões para os 54 medalhistas (contando os atletas de esportes coletivos).

O COB estabeleceu os valores por medalhas. O ouro vale R$ 250 mil por atleta, R$ 500 mil para equipes com até seis integrantes e R$ 750 mil para equipes com sete ou mais. A prata vale entre R$ 150 mil e R$ 450 mil, enquanto o bronze tem valor de R$ 100 mil a R$ 300 mil.

A ginasta Rebeca Andrade, que conquistou a medalha de ouro (R$ 250 mil) no salto e prata (R$ 150 mil) no individual geral, receberá o maior valor entre os atletas que disputam categorias individuais. Entre duplas, Martine Grael e Kahena Kunze faturaram R$ 500 mil pelo ouro na vela. Já o futebol masculino receberá o maior montante: R$ 750 mil (o valor, no entanto, será dividido entre os convocados).

Além do bônus do Comitê Olímpico Brasileiro, tem atletas que recebem uma premiação das confederações. É o caso do canoísta Isaquias Queiroz, que conquistou a medalha de ouro na canoagem de velocidade. Além dos R$ 250 mil pagos pelo COB, ele também receberá R$ 80 mil da CBCa (Confederação Brasileira de Canoagem).

Confira o quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Tóquio:

