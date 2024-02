COB elege mais quatro nomes para fazer parte do Hall da fama em 2024

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/02/2024 - 19:37 Para compartilhar:

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) terá mais quatro grandes nomes do esporte integrando o Hall da Fama. Após reunião realizada pela Comissão Avaliadora nesta terça-feira, Afrânio Costa (tiro), Daiane dos Santos (ginástica), Edinanci Silva (judô) e Gustavo Kuerten (tênis) foram escolhidos para integrar a turma em 2024.

A escolha da seleta lista é baseada na trajetória desses atletas e na representatividade que eles têm no país por causa dos seus feitos históricos.

“É sempre uma satisfação para nós reverenciarmos quem marcou e fez história no espote olímpico brasileiro. Todos os quatro nomes escolhidos pela Comissão representam um legado de atletas que encheram o país de conquistas, inspiraram uma geração e agora ficarão eternizados na memória do Movimento Olímpico nacional”, afirmou Paulo Wanderley, presidente do COB.

Lançado em 2018 para exaltar e enaltecer a história olímpica brasileira, o Hall da Fama já homenageou 35 personalidades do esporte. Torben Grael (vela), Sandra Pires e Jackie Silva (vôlei de praia) e Vanderlei Cordeiro de Lima (atletismo), foram os primeiros a ganhar essa menção.

Em 2023, o COB condecorou mais oito atletas de ponta levando seus nomes para o Hall da Fama. Manoel dos Santos (natação), Marcelo Ferreira (vela), Melânia Luz (homenagem póstuma – atletismo), Renan Dal Zotto (vôlei), Ricardo Prado (natação), Walter Carmona (judô), Yane Marques (pentatlo moderno) e Zagallo (futebol), também foram homenageados.

Os novos nomes deixarão seus pés e mãos eternizados em moldes que serão exibidos em uma futura exposição no Centro de Treinamento do COB em cerimônia que ainda não tem data definida.

