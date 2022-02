Coamo fecha 2021 com receita de R$ 24,6 bilhões, valor 23% acima de 2020

São Paulo, 10 – A Coamo Agroindustrial Cooperativa registrou em 2021 receita de R$ 24,666 bilhões, crescimento de 23,3% em relação ao ano anterior. A sobra líquida atingiu o montante de R$ 1,835 bilhão, incremento de 65,4%. “Deste valor, após a dedução estatutária, estão sendo distribuídos R$ 689 milhões aos mais de 30 mil cooperados, fruto da sua movimentação no abastecimento de insumos e entrega da produção nas unidades da cooperativa nos Estados do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul”, disse a Coamo em nota.

Os números do exercício 2021 foram aprovados nesta quinta-feira em assembleia geral ordinária.

No resultado do exercício, os cooperados estão recebendo a título de sobras R$ 3,50 para cada saca de soja entregue na Coamo, R$ 1,60 para o milho, R$ 1,60 para o trigo, R$ 0,70 para aveia, R$ 1,60 café coco, R$ 4,00 café beneficiado e 4% na aquisição de insumos.

A cooperativa cita o processo de modernização ao longo dos anos como o responsável pela eficiente estrutura. Em 2021, os investimentos totalizaram R$ 616,441 milhões, com destaque para o Terminal Portuário II em Paranaguá para agilizar o fluxo de exportação dos produtos; novo Entreposto em Bandeirantes (MS); início das obras do escritório administrativo do novo entreposto de Campo Mourão/PR, além dos novos entrepostos em Ponta Porã e Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul e da Indústria de Ração em Campo Mourão, no Paraná.

Em suas 111 unidades, estrategicamente localizadas nos Estados do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, a cooperativa recebeu o montante de 7,786 milhões de toneladas, o que representa 3,1% da produção brasileira de grãos. “Nas indústrias de processamento de soja da Coamo em Campo Mourão e Paranaguá, no Paraná, e em Dourados, em Mato Grosso do Sul, foram processadas 2,613 milhões de toneladas de soja, com aumento de 5,0%, em relação ao ano anterior. Nas indústrias da Coamo também foram produzidas 3,646 mil toneladas de café torrado e moído, 204,443 mil toneladas de farinhas e farelo de trigo e a fiação de algodão produziu 3,323 mil toneladas de fios.”

Em 2021, a Coamo exportou para 23 países, totalizando 3,697 milhões de toneladas de produtos e faturamento de US$ 1,384 bilhão. O total de cooperados é de 30.003.

Saiba mais