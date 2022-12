Coamo distribuirá R$ 220 mi em “sobras” antecipadas aos cooperados

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 02/12/2022 - 20:54 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – A Coamo Agroindustrial, uma das maiores cooperativas do setor, anunciou nesta sexta-feira que fará a distribuição de 220 milhões de reais em lucros antecipados, chamados pela unidade de “sobras”, aos mais de 30 mil cooperados, segundo comunicado.

O montante tem como base a movimentação de cada cooperado na entrega da produção agrícola e no abastecimento de insumos na cooperativa.

Serão antecipados 0,80 real para a soja, 0,30 real para o milho, 0,30 real para o trigo e 1,80% para os insumos retirados até 20 de novembro.

O pagamento será efetuado de forma simultânea em todas as unidades da Coamo nos Estados do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul.

O presidente do conselho de administração da Coamo, José Aroldo Gallassini, disse em nota que “220 milhões de reais de antecipação é um valor bastante significativo e ainda tem o restante, que representa a maior parte das sobras, que será pago em fevereiro de 2023”.

(Reportagem de Nayara Figueiredo)

