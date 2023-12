Coamo deve atingir faturamento de R$ 30 bilhões em 2023

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/12/2023 - 12:55 Para compartilhar:

São Paulo, 22 – A cooperativa paranaense Coamo deve atingir faturamento de cerca de R$ 30 bilhões em 2023, ante R$ 28,1 bilhões em 2022, afirmou o presidente do Conselho de Administração da Coamo, José Aroldo Gallassini, em programa de rádio da cooperativa. Mesmo com o crescimento, Gallassini disse que este foi um ano “difícil” sob o ponto de vista comercial, já que houve queda nos preços das commodities agrícolas e o valor dos insumos não caiu na mesma proporção. “A margem de lucro do cooperado ficou muito pequena, tivemos produções boas, mas a preços baixos”, disse.

Para 2024, Gallassini afirma que os excedentes na produção mundial, especialmente para a soja, fazem com que um aumento dos preços seja improvável. Mas ele afirma que as cotações podem subir moderadamente se houver um aumento da demanda mundial por produtos agrícolas ou uma alta do dólar ante o real. “Achamos que vamos ter preços estáveis, normais, mas o importante é que tenhamos margem de lucro”, considerou.

