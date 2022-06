Coamo avança em MS com nova unidade para recebimento de grãos

SÃO PAULO (Reuters) – A Coamo, maior cooperativa agrícola do Brasil, informou nesta quarta-feira que vai iniciar em 1º de julho as atividades em um novo entreposto para recebimento de grãos em Mato Grosso do Sul.

A 19ª unidade da Coamo em Mato Grosso do Sul ficará em São Gabriel do Oeste, município conhecido como o portal da região norte do MS, situado na maior rota de escoamento de produção de grãos do país.





Para o presidente-executivo da Coamo, Airton Galinari, é grande o crescimento do agronegócio em Mato Grosso do Sul, e a cooperativa vem ampliando sua atuação no Estado.

“Se contarmos com São Gabriel do Oeste, a Coamo está presente no MS com 19 unidades, sendo a última inaugurada em 2021, na cidade de Bandeirantes”, disse ele, lembrando que há mais duas unidades da cooperativa em construção no Estado, em Ponta Porã e Rio Brilhante.

A nova unidade da Coamo está estruturada para recebimento de 1,1 milhão de sacas de 60 kg, com um armazém graneleiro de 30 mil toneladas, além de vários silos metálicos, secador de grãos com capacidade para secagem total de 150 t/h e quatro moegas com capacidade de 240 toneladas/cada.

Com sede em Campo Mourão, no Paraná, a Coamo conta com mais de cem unidades no Brasil, compreendendo indústrias e entrepostos.

(Por Roberto Samora)