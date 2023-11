Coamo antecipa R$ 230 milhões em sobras para cooperados

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/11/2023 - 16:35 Para compartilhar:

São Paulo, 28 – A Coamo Agroindustrial Cooperativa vai antecipar aos cooperados sobras de R$ 230 milhões. O valor será distribuído no dia 5 de dezembro nas unidades da Coamo no Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul.

Em nota, a Coamo disse que o benefício será pago conforme a movimentação de cada associado na comercialização de soja, trigo, milho e insumos.

Serão antecipados R$ 0,75 para a soja, R$ 0,25 para o milho, R$ 0,25 para o trigo e 1,60% para os insumos retirados até 25 de novembro.

O restante das Sobras será devolvido aos mais de 31 mil cooperados após a realização da Assembleia Geral Ordinária (AGO), em fevereiro de 2024.

