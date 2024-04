Coalizão pró-europeia da Polônia confirma força política nas eleições locais

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/04/2024 - 20:08 Para compartilhar:

A governante coalizão pró-europeia da Polônia saiu vitoriosa nas eleições locais deste domingo (7), consideradas um teste de sua força política após vencer as eleições gerais no ano passado, de acordo com as pesquisas de boca de urna.

No entanto, o partido de direita Lei e Justiça (PiS), que governou por anos antes de perder para a aliança pró-europeia do primeiro-ministro Donald Tusk, foi o mais votado com 33,7%, segundo o instituto Ipsos.

A Coalizão Cívica centrista de Tusk obteve 31,9%, dando-lhe a maioria junto com seus aliados da Terceira Via (democratas-cristãos, 13,5%) e a Esquerda (6,8%).

O partido Confederação, de extrema direita, o único potencial aliado do PiS, recebeu 7,5%.

Com isso, Tusk comemorou outra vitória da aliança pró-europeia após as eleições gerais de 15 de outubro passado, que o devolveram ao poder.

“O 15 de outubro se repetiu em abril”, declarou.

Os eleitores na Polônia, país membro da União Europeia e da Otan com 38 milhões de habitantes, foram às urnas neste domingo para eleger prefeitos e governos regionais.

A Coalizão Cívica alcançou vitórias claras nas prefeituras da capital Varsóvia e da cidade portuária de Gdansk, seus dois principais bastiões.

Rafal Trzaskowski, um aliado de Tusk que foi reeleito como prefeito de Varsóvia, afirmou que os resultados marcam “um novo passo no caminho para garantir que os populistas representados pelo PiS nunca voltem ao poder”.

bur-amj/tw/mas/atm/am