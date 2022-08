Coalizão ligada ao agronegócio e meio ambiente divulga carta a favor da democracia

reuters 04/08/2022 - 16:06 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – A Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, formada por mais de 300 membros entre empresas, associações, bancos e institutos acadêmicos, divulgou um comunicado em defesa da democracia e do processo eleitoral, dizendo que são questões fundamentais para o desenvolvimento sustentável do país.

A manifestação da entidade vem após banqueiros e empresários assinarem no final do mês passado um amplo manifesto pela democracia e a favor do sistema de votação do país.

Assim como banqueiros e empresários, a coalizão não citou nominalmente o presidente Jair Bolsonaro, que com frequência lança alegações falsas e suspeitas sem provas contra o sistema de votação eletrônica e membros do Poder Judiciário.

Segundo o comunicado no site da entidade, com data da véspera, no “alicerce” de um país com instituições sólidas estão “eleições limpas, onde se manifesta a vontade popular”.

A carta da Coalizão Brasil Clima não destaca assinaturas de seus membros, mas fazem parte do grupo de associados companhias ligadas ao agronegócio como JBS, BRF, Marfrig, ADM do Brasil, Cargill, Basf, Bayer, empresas de outros setores como a mineradora Vale, e entidades como a representante de tradings Abiove e a associação brasileira do agronegócio Abag.

Entidades como a Aprosoja, que representa a cadeia de soja e milho no Brasil, não fazem parte da coalizão.

“É sobre elas (eleições) que se pavimenta o caminho para um país melhor, mais maduro, melhor conceituado na comunidade internacional, mais apto a liderar o debate e a implementação de agendas urgentes e que provocam mobilização crescente no mundo inteiro, como a da sustentabilidade e das mudanças climáticas”, disse o manifesto.

A coalizão ainda destacou que o futuro esperado pelo grupo depende do diálogo entre divergentes e do respeito aos resultados das urnas.

O comunicado também ressaltou que a coalizão enviou propostas aos candidatos às próximas eleições, com foco no combate ao desmatamento, produção de alimentos, combate à fome e geração de emprego e renda.

“E ressaltamos que o processo eleitoral é inquestionável e imprescindível para toda e qualquer discussão que vise à prosperidade do país.”

(Reportagem de Nayara Figueiredo)