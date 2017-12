Coalizão internacional mata 20 extremistas na Síria

As forças opositoras sírias, apoiadas pela coalizão liderada pelos Estados Unidos, mataram mais de 20 combatentes do grupo Estado Islâmico (EI) e prenderam outras pessoas, de acordo com fontes militares.

O grupo Maghawir al Thawra, que luta contra o EI na Síria e no Iraque, detectou combatentes em uma zona controlada por forças ligadas ao regime sírio no sul do país na manhã desta quinta-feira.

A coalizão explicou em um comunicado que as forças opositoras “executaram uma operação” para eliminar os integrantes do EI.

“Apesar da presença das forças do regime sírio respaldadas pela Rússia, o EI continua encontrando a forma de mover-se livremente através das linhas do regime, criando uma ameaça”, explicou o diretor de operações da coalizão, o general de brigada Jonathan Braga.

Por outro lado, a coalizão se limitou a dizer que “um grupo de terroristas do EI foram detidos na operação, incluindo terroristas estrangeiros”.

O grupo Maghawir al Thawra luta contra o EI na tríplice fronteira entre Iraque, Síria e Jordânia desde 2015.