Coalizão governista do Japão deve ter forte resultado após assassinato de Abe

Por Elaine Lies e Satoshi Sugiyama

TÓQUIO (Reuters) – O governo conservador de coalizão do Japão deve ampliar sua maioria na câmara alta do Parlamento em uma eleição neste domingo, dois dias após o assassinato do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe.

O mais longevo líder da era moderna do Japão foi morto a tiros na sexta-feira enquanto fazia um discurso de apoio a um candidato na cidade ocidental de Nara, assassinato que o establishment político condenou como um ataque à própria democracia.

O Partido Liberal Democrático (PLD) do primeiro-ministro Fumio Kishida, do qual Abe permaneceu como mentor, e seu parceiro júnior Komeito estavam em curso de conquistar de 69 a 83 dos 125 assentos disputados na câmara, contra 69 anteriormente, segundo uma pesquisa de boca de urna feita pela emissora pública NHK.

“É significativo que tenhamos conseguido trabalhar nesta eleição juntos em um momento em que a violência está abalando as bases da eleição”, disse Kishida, um protegido de Abe, após a pesquisa.

As eleições para a câmara alta do Parlamento, de menor poder, são tipicamente um referendo sobre o governo em exercício. A mudança de governo não está em jogo, uma vez que isso é determinado pela câmara baixa.

Mas a forte campanha pode ajudar Kishida a consolidar seu governo, dando ao ex-banqueiro de Hiroshima a chance de atingir seu objetivo de aumentar os gastos militares em um momento de tensão com os vizinhos China, Rússia e Coreia do Norte.