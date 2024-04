Coalizão de Meloni caminha para vitória em eleição regional

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/04/2024 - 11:01 Para compartilhar:

ROMA, 22 ABR (ANSA) – O candidato da premiê Giorgia Meloni a governador da Basilicata, no sul da Itália, caminha pra vencer as eleições na região, realizadas entre domingo (21) e segunda-feira (22).

De acordo com pesquisa instantânea conduzida pelo instituto Yoodata para a emissora TeleNorba, o governador Vito Bardi, do partido de centro-direita Força Itália (FI), aparece com 53% a 57% dos votos, seguido por Piero Marrese, de centro-esquerda, com 41% a 45%.

Eustachio Follia, da legenda pan-europeia Volt, tem de 1% a 3%. As urnas foram fechadas às 15h (10h em Brasília), mas já há grande entusiasmo no comitê eleitoral de Bardi, ex-general da Guarda de Finanças que governa a Basilicata desde 2019.

O ex-militar é apoiado pela coalizão de direita encabeçada por Meloni, mas também pelos partidos de centro Itália Viva (IV) e Ação, que fazem oposição à premiê em âmbito nacional.

Essa é a terceira eleição regional na Itália em 2024, e a segunda com vitória da aliança conservadora, que também triunfou em Abruzzo, em março. Já a centro-esquerda prevaleceu na Sardenha, em fevereiro.

Atualmente, a coalizão de Meloni governa 14 das 20 regiões italianas. As próximas a ir às urnas neste ano serão Piemonte e Úmbria, ambas nas mãos da direita. (ANSA).