Coalizão de esquerda conquista governo da Espanha

ROMA, 7 JAN (ANSA) – O líder socialista Pedro Sánchez obteve nesta terça-feira (7) apoio necessário para liderar o governo de coalizão de esquerda e assumir novamente o cargo de primeiro-ministro da Espanha. Em uma votação apertada no Parlamento, o líder do Partido Socialista Operário Espanhol (Psoe) recebeu 167 votos favoráveis, 165 contrários e 18 abstenções, segundo informou o jornal “El País”. De acordo com a publicação, este foi o resultado mais apertado da história da democracia do país europeu. O resultado encerra um longo período de bloqueio político e dá início ao primeiro governo de uma coalizão de esquerda no país desde os anos 1970, que terá inicialmente quatro anos de mandato.

O pacto entre o Psoe e o Podemos foi batizado de “Coalizão Progressista” e prevê aumento de impostos para os mais ricos e grandes empresas, elevação do salário mínimo, ações contra as mudanças climáticas e políticas para garantir a igualdade de gênero tanto no poder público quanto no setor privado.

A Espanha, que vive um período de instabilidade política desde 2015, estava sendo liderada por um governo interino há cerca de oito meses. Ao todo, o país teve quatro eleições gerais durante os últimos quatro anos. Somente em 2019 foram duas, uma em abril e outra em novembro. Os dois pleitos tiveram vitória do Psoe, mas a fragmentação de forças no Parlamento obrigou Sánchez a buscar alianças para governar. (ANSA)