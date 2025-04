Coala Festival 2025 celebra o reggae brasileiro e anuncia a banda Cidade Negra

Questionamentos políticos, legalização da maconha, confissões de amor e boas vibrações espirituais são alguns dos elementos que permeiam o reggae desde o seu surgimento na década de 1960, na Jamaica. Por aqui, o Cidade Negra foi um dos grupos pioneiros a explorar esse gênero musical e a incorporar texturas brasileiras, alcançando sua própria identidade.

A banda, beirando as quatro décadas de existência, irá comemorar a sua trajetória artística na 11ª edição do Coala Festival, marcado para os dias 5, 6 e 7 de setembro, no Memorial da América Latina, em São Paulo. A banda se apresenta na sexta-feira, 5, primeiro dia do evento; e os ingressos já estão disponíveis para compra no site da Total Acesso.

Formado em 1986, o Cidade Negra deu o pontapé em sua discografia apenas na década seguinte, com o quinteto de lançamentos “Lute Para Viver” (1990), “Negro No Poder” (1992), “Sobre Todas As Forças” (1994), “O Erê” (1996) e “Quanto Mais Curtido Melhor” (1998). Esse primeiro momento da carreira possibilitou o reconhecimento da banda nacionalmente com os hits “A Estrada”, “Onde Você Mora?”, “Firmamento” e a “A Sombra da Maldade”, além de novas conexões com sons da Jamaica, em parcerias com Shabba Ranks e Inner Circle.

Fãs somaram-se em legiões de admiradores que se identificaram com as letras políticas e de positividade realista.

Na virada do milênio, a banda alcançou um novo pico da carreira com o lançamento do Acústico MTV: Cidade Negra (2002). O disco, com a participação de Gilberto Gil, se tornou um clássico do reggae brasileiro ao unir os principais sucessos do grupo até então e faixas inéditas, como “Girassol”, que logo se tornou um de seus maiores hits.

Em 2015, o Cidade Negra se tornou a primeira banda do gênero a tocar no Palco Mundo do Rock in Rio. A conexão dos músicos com Gilberto Gil também possibilitou um tributo especial ao artista na edição de 2017.

Em meio a shows esporádicos que celebram os 30 anos de carreira, o grupo formado também por Bino Farias (baixo) irá celebrar seu legado na música brasileira com um espetáculo simbólico e representativo no palco do Coala Festival.

“Estamos muito felizes em reunir o Cidade Negra, pois é uma banda que nem sempre está no radar de festivais. Será um show cheio de hits e talvez seja um dos grandes momentos dessa edição de 2025”, afirma Gabriel Andrade, curador e sócio fundador do evento.

O Cidade Negra se junta a Liniker no line-up de sexta-feira, 5 de setembro, primeiro dia do festival. No sábado, dia 6, Black Alien sobe ao palco e, no domingo, 7, é a vez do rapper BK’ e de Caetano Veloso. O Coala Festival é apresentado pela Amstel, tem a Elo como meio de pagamento oficial, apoio de Vibes e Red Bull como energético oficial.

SERVIÇO

Coala Festival 2025

Data: 5, 6 e 7 de setembro de 2025 (sexta, sábado e domingo)

Local: Memorial da América Latina – Av. Mário de Andrade, 664 – Barra Funda – São Paulo/SP

Valores:

– Ingresso para um dia (sexta-feira, 5/9): R$ 170,00 (meia-entrada) | R$ 210,00 (solidário) | R$ 340,00 (inteira)

– Ingresso para um dia (sábado, 6/9): R$ 140,00 (meia-entrada) | R$ 170,00 (solidário) | R$ 280,00 (inteira)

– Ingresso para um dia (domingo, 7/9): R$ 170,00 (meia-entrada) | R$ 210,00 (solidário) | R$ 340,00 (inteira)

– Cliente Elo – Mini Passe Coalático (para os dias 6 e 7): R$ 224,00

– Cliente Elo – Mini Passe Coalático (para os dias 5 e 6): R$ 248,00

– Cliente Elo – Mini Passe Coalático (para os dias 5 e 7): R$ 248,00

– Cliente Elo – Passe Coalático (para os três dias): R$ 336,00

– Mini Passe Coalático (para os dias 6 e 7): R$ 280,00

– Mini Passe Coalático (para os dias 5 e 6): R$ 310,00

– Mini Passe Coalático (para os dias 5 e 7): R$ 310,00

– Passe Coalático (para os três dias): R$ 420,00

Ingressos: https://www.totalacesso.com/events/coalafstvl2025

SOBRE O COALA FESTIVAL

O Coala Festival surgiu em 2014 com a proposta de reverenciar os grandes nomes da nossa música e abrir caminhos para a nova geração. Ao longo desses 10 anos de existência, o Coala se transformou em uma marca, o Coala Music, um ecossistema musical que atua em diversas frentes: festival, gravadora, núcleo de gerenciamento de carreira de artistas, agência criativa, canal de conteúdo digital e consultoria. Em 2024, o Coala Festival expandiu sua atuação com a primeira edição fora do Brasil, em Cascais, Portugal.