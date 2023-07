Coaf suspeita de movimentações financeiras de R$ 3,2 milhões de Mauro Cid

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/07/2023 - 19:47 Compartilhe

O Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) apontou movimentações suspeitas no valor de R$ 3,2 milhões do ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Mauro Cid.

De acordo com o documento a qual o jornal O Globo teve acesso, as movimentações de Cid foram consideradas “atípicas” e `’incompatíveis” com os ganhos do tenente–coronel.

O relatório apontou que houve “movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, atividade econômica ou a ocupação profissional e capacidade financeira” de Cid e “transferências unilaterais que, pela habitualidade e valor ou forma, não se justifiquem ou apresentem atipicidade”.

A documentação foi enviada para a CPI do 8 de janeiro, que investiga os atos antidemocráticos que aconteceram na Praça dos Três Poderes. Cid está preso e é investigado pela Polícia Federal no caso de adulteração do cartão de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O relatório de inteligência financeira também destacou o envio de R$ 367.374,56 no dia 12 de janeiro para os Estados Unidos, onde Cid e Bolsonaro estavam desde o dia 30 de dezembro do ano passado.

O Coaf identificou as movimentações entre 26 de julho de 2022 e 25 de janeiro de 2023. O militar da ativa conta com um salário mensal de R$ 29.239.

