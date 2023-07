CNseg vence ranking Top 5 do BC de junho para o IPCA de médio prazo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/07/2023 - 19:19 Compartilhe

A Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) foi a vencedora neste mês do ranking Top 5 do Banco Central (BC) para o IPCA de médio prazo. O indicador oficial da inflação brasileira encerrou o mês passado mostrando uma ligeira queda de 0,08%. Por sua projeção ter sido a que mais se aproximou do resultado efetivo do IPCA de junho, na visão de médio prazo, a CNseg recebeu nota 9,7210 do BC. O ranking de médio prazo considera a precisão média das projeções para um trimestre nos 3 meses do trimestre anterior.

A segunda colocação a lista das instituições Top 5 para o IPCA de médio prazo em junho ficou com a Linus Galena. A projeção que a instituição inseriu no Sistema de Expectativas do BC rendeu a ela uma nota 9,5950.

O Bofa Merrill Lynch ficou com a terceira posição ao receber do BC nota 9,086, seguida pela CM Capital Markets, com nota 8,9057, e pelo UBS Brasil CCTVM, com nota 9,4265 recebida do BC.

