CNseg reduz projeção de crescimento do setor este ano de 10,1% para 9,4%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/10/2023 - 12:39 Compartilhe

A Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) reduziu a projeção de crescimento da arrecadação do setor neste ano, de 10,1% para 9,4%. A revisão aconteceu diante de projeções mais baixas para os seguros de pessoas, o que engloba o seguro de vida, e também da previdência privada.

Segundo o presidente da CNseg, Dyogo Oliveira, a previdência privada tem um peso maior nessa redução, devido ao tamanho do segmento dentro do setor. A projeção anterior da entidade era de crescimento de 7,7% neste ano, e agora, passou a ser de 6,1%. Nos seguros de pessoas, a expectativa de crescimento caiu de 10,1% para 6,3%. Todos os números se referem à comparação com o ano passado.

“Estamos aumentando a projeção para danos, e reduzindo o de vida e previdência”, disse ele. “No caso da previdência, ainda estamos em um momento de comprometimento de renda elevado, inadimplência elevada, com a população ainda se recuperando em termos de emprego e efeitos da pandemia”, afirmou.

Oliveira disse que em cenários como este, a previdência privada fica em “segundo plano” em termos de aplicação dos recursos pela população.

Por outro lado, a entidade revisou para cima as projeções macroeconômicas, entre elas a de crescimento do PIB. A estimativa da CNseg é de que a economia brasileira cresça 3,2% este ano, contra expectativa de alta de 2,2% divulgada em novembro do ano passado.

Oliveira disse que tanto a CNseg quanto o mercado financeiro estavam errados quanto às projeções para este ano, embora a entidade estivesse mais otimista com a economia brasileira desde o final do ano passado. “Naquela época, a expectativa geral do mercado era de 0,7%, e a CNseg foi a primeira instituição que jogou uma previsão de crescimento acima de 2%.”

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias