Cnseg: Novo sistema tributário é bem-vindo e tem modelo simples e transparente

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/07/2024 - 17:47 Para compartilhar:

A Confederação Nacional das Seguradoras (Cnseg) elogiou nesta quinta-feira a aprovação do primeiro texto-base para a regulamentação da reforma tributária pela Câmara. “Para o setor segurador, esse novo sistema é muito bem-vindo, pois o coloca em um modelo não cumulativo, no qual as empresas poderão se creditar dos tributos incidentes ao longo de sua operação”, comenta em nota à imprensa, assinada pelo presidente da CNseg, Dyogo Oliveira, ex-ministro do Planejamento.

A Cnseg avalia que o texto aprovado traz outros avanços importantes, como a dedução dos valores pagos aos intermediários que vendem os produtos do setor da base de cálculo dos tributos incidentes sobre os seguros, produtos de previdência, planos de assistência à saúde e capitalização.

A Cnseg ressalta que foram mais de seis meses de debates que resultaram em um texto “equilibrado que tributa a margem, ou o “valor agregado”, das operações de seguros, previdência, planos de saúde e capitalização”.

Após a Câmara, a Cnseg acredita que o Senado possa fazer os “aprimoramentos que são necessários e que muito beneficiarão a sociedade e o próprio País”.

“A aprovação do PLP 68/2024 é um avanço importante não só para o setor de seguros, mas para toda a sociedade brasileira. Teremos um sistema tributário mais simples e transparente”, destacou Oliveira na nota à imprensa. As novas regras tributárias, avalia o ex-ministro, podem contribuir para acelerar o crescimento do setor.