CNPS reduz de 1,68% para 1,66% ao mês juros do crédito consignado do INSS

Estadão Conteúdo 27/05/2024 - 17:02

O Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) aprovou nesta segunda-feira, 27, a redução de 1,68% para 1,66% ao mês no teto de juros do crédito consignado para beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Também foi aprovada a queda de 2,49% para 2,46% dos juros do cartão de crédito consignado e do cartão de benefício. Foram 11 votos a 4.

O ministro da Previdência, Carlos Lupi, antecipou em entrevista ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) e à Coluna do Estadão, que a redução da taxa Selic em 0,25 ponto porcentual, apesar de ter sido abaixo dos 0,50 pp indicados pelo guidance do Banco Central, poderia impactar na definição do teto de juros do crédito consignado. Ele avaliou que havia uma tendência de queda no patamar do teto, mesmo que em ritmo mais lento.

Como mostrou o Broadcast, os bancos têm dito que os cortes do teto do consignado levaram a uma queda nas concessões do benefício.

Apesar da diminuição na taxa Selic, as entidades consideram que os juros futuros, em tendência de piora, são o principal indexador dos custos de captação do consignado.

Lupi negou, no entanto, a avaliação feita pelos bancos e disse que, de janeiro a abril deste ano, foram R$ 2 bilhões a mais de empréstimos consignados. O ministro também apontou que “juros futuros” são os “juros da incógnita”.