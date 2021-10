CNN e HBO Max irão lançar documentário sobre processo criativo de Carole King e James Taylor

Um documentário sobre o processo criativo dos cantores e compositores Carole King e James Taylor será produzido pela CNN. O documentário chamará ‘Carole King & James Taylor: Just Call Out My Name’. Será veiculado pela CNN nos Estados Unidos e pela HBO Max no resto do mundo. As informações são da Variety.

O documentário irá focar na tour mundial da dupla, chamada ‘Troubadour Reunion Tour’. O nome da produção segue uma sugestão da letra de ‘You’ve Got a Friend’, um hit que de alguma forma conseguiu se tornar uma canção que representa muito Taylor e King, individual e coletivamente. King escreveu a música enquanto fazia seu álbum ‘Tapestry’, e ela e Taylor gravaram suas versões separadas quase simultaneamente. A capa de Taylor foi para o primeiro lugar nos EUA, e ambos ganharam o Grammy pela música.

A direção e produção do filme será de Frank Marshall, que já produziu os documentários musicais ‘The Gift: The Journey of Johnny Cash’ e ‘Laurel Canyon: A Place in Time’. O filme ainda não tem data de estreia.

