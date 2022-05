CNN Brasil estaria sondando jornalistas recém desligados da Globo

Nomes como o de Chico Pinheiro, Carlos Tramontina e Michelle Barros, entre outros jornalistas que deixaram a TV Globo recentemente, estão sendo sondados pela CNN Brasil. Segundo fontes de IstoÉ Gente, a emissora está estudando contratar os profissionais de peso para reforçar seu time na cobertura das eleições deste ano.

Após 32 anos, Chico Pinheiro deixou a Globo numa decisão tomada em comum acordo, segundo e-mail interno do diretor de jornalismo da emissora global, Ali Kamel. Já Carlos Tramontina anunciou saída da Globo após 43 anos. O ex âncora do SPTV 2ª Edição, assim como Chico Pinheiro, também foi desligado do empresa.





No começo deste mês, Michelle Barros informou sua saída da TV Globo após 12 anos dedicados à emissora. Na rede social, ela disse que pediu demissão para concluir sua graduação em direito.

Entramos em contato com a CNN Brasil, que até o fechamento desta nota – ainda não retornou a nossa mensagem para falar sobre as possíveis contratações.

Vale destacar que vários jornalistas que deixaram a Globo estão na CNN atualmente, como Gloria Vanique , Monalisa Perrone, Márcio Gomes, Mari Palma, entre outros nomes.

Chico Pinheiro, Tramontina e Michelle Barros; Globo está perdendo grandes jornalistas