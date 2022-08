CNN Brasil demite 90% dos funcionários da equipe no Rio de Janeiro

Da Redação 11/08/2022 - 14:12 Compartilhe

A CNN Brasil está fazendo uma onda de demissões na redação do Rio de Janeiro nesta quinta-feira (11). De acordo com o jornalista Gabriel Vaquer, do Notícias da TV, cortes de custos e desinvestimento na cobertura no Estado são as justificativa.

Todos os repórteres do canal foram demitidos, assim como os produtores, assistentes, secretários e outros funcionários da capital fluminense. Os comentaristas foram os únicos poupados, por enquanto.

De acordo com o jornalista, os repórteres Cleber Rodrigues, Isabelle Saleme e Bruna Carvalho, que estavam ao vivo nos jornais da CNN durante o dia, foram desligados do canal. Nas últimas semanas, o canal acabou com a parceria técnica com a Paris Filmes, empresa que cuidava de toda a Redação no Rio de Janeiro. Uma nova produtora, com custos mais baixos, é procurada.