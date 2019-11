CNN Brasil contrata jornalista de afiliada da Globo no Ceará

A CNN Brasil acertou a contratação de mais uma jornalista para sua equipe. Trata-se de Tais Lopes, que trabalhava como apresentadora do ‘Bom Dia Ceará’, na TV Verdes Mares, afiliada da TV Globo. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (4).

Recentemente, Tais representou o Ceará no rodízio de apresentadores de afiliadas da Globo na apresentação do ‘Jornal Nacional’ no dia 19/10, em comemoração dos 50 anos do telejornal. A jornalista fez dupla com Thiago Rogeh, da TV Anhanguera (Tocantins).

Douglas Tavolaro, CEO e fundador da CNN Brasil, emitiu um comunicado falando sobre a nova contratação: “Os âncoras da CNN terão a cara do Brasil, representado pelas mais diferentes regiões e sotaques, incluindo o Nordeste. A Taís é uma jovem muito talentosa e já acumula experiência em praticamente todas as áreas do jornalismo. Mais um grande reforço chega ao time da CNN”.