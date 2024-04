CNJ julga condutas de Sergio Moro e Gabriela Hardt durante Lava Jato; acompanhe ao vivo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/04/2024 - 13:10 Para compartilhar:

O Plenário do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) julga nesta terça-feira, 16, as condutas do ex-juiz federal e senador Sergio Moro (União Brasil-PR) e da juíza federal afastada Gabriela Hardt durante a Operação Lava Jato. A sessão será transmitida por meio do YouTube.

O CNJ apura supostas irregularidades em decisões que autorizaram o repasse de mais de R$ 2 bilhões para a Petrobras, sem o devido processo legal, entre os anos de 2015 e 2019.

A Corregedoria Nacional de Justiça aponta que houve gestão caótica no controle de valores acordados por meio de colaboração e leniência.

Além disso, há indícios de violação dos deveres de transparência, prudência, imparcialidade e diligência dos cargos.

No caso do atual senador, pesa contra ele indícios de atuação na magistratura com fins político-partidários.

O CNJ também julga magistrados do TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) sob suspeita de descumprir decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) sobre a Lava Jato. São eles: os desembargadores Loraci Flores de Lima e Carlos Eduardo Thompson Flores, e o juiz federal Danilo Pereira Júnior.