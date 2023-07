CNI e Caixa renovam parceria no crédito a micro e pequenas empresas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/07/2023 - 15:22 Compartilhe

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) renovou a parceria firmada com a Caixa em 2020 para facilitar o acesso de micro e pequenas empresas a financiamentos no banco público.

De acordo com a CNI, a atuação conjunta por meio por meio dos Núcleos de Acesso ao Crédito (NACs) já possibilitou a assinatura de 480 contratos, totalizando R$ 204 milhões em crédito nas linhas para investimentos fixos, de capital de giro pré-fixado e GiroCAIXA FAMPE.

Com a parceria, as empresas têm acesso a taxas reduzidas, prazos de pagamento maiores, cartão de crédito com primeira anuidade gratuita e acesso à “maquininha” do banco.

Os NACs foram criados pela CNI em 2015 para assessorar os empresários do setor no mercado de crédito. Os especialistas da entidade dão suporte sobre a documentação exigida, as taxas de juros cobradas, eventuais exigências de garantias, número de parcelas, itens financiáveis, entre outros pontos.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias