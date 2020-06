CNI avalia como correta decisão do Copom de reduzir Selic a 2,25% ao ano

A queda na taxa Selic contribuirá para reduzir o custo de financiamentos para empresas e para a população, segundo avaliação da Confederação Nacional da Indústria (CNI). A entidade considerou correta a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), que nesta quarta-feira, 17, reduziu a taxa de juros Selic para 2,25% ao ano.

“Mais este corte na taxa Selic, certamente contribuirá para a queda do custo de financiamento das empresas e também da população, que, mais do que nunca, necessitam de crédito para atravessar a fase aguda da crise econômica decorrente da pandemia da covid-19”, avalia o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade.

A CNI avalia ainda que a decisão do Copom não compromete o alcance da meta para a inflação e funcionará como estímulo à retomada da atividade econômica. Segundo a entidade, “o espaço para cortes adicionais da Selic ainda este ano deve ser mais limitado e dependerá do ritmo de recuperação da atividade e das perspectivas com relação à retomada da agenda para a competitividade e das reformas estruturantes, como a reforma tributária, além da busca pelo equilíbrio fiscal”. (Equipe AE)

