CNH Industrial reporta lucro líquido de US$ 643 milhões no 3º trimestre

São Paulo, 6 – A fabricante norte-americana de máquinas CNH Industrial registrou lucro líquido de US$ 643 milhões, ou US$ 0,47 por ação, no terceiro trimestre de 2019. O resultado representa alta de 178,4% em relação aos US$ 231 milhões, ou US$ 0,16 por ação, de igual período do ano passado.

O lucro líquido ajustado ficou estável em US$ 0,16 por ação. Já a receita recuou 4,9% em relação a igual intervalo do ano passado, de US$ 6,69 bilhões para US$ 6,36 bilhões.

O Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado da companhia declinou 9,4% de US$ 773 milhões para US$ 700 milhões no terceiro trimestre deste ano. Após a divulgação dos resultados financeiros, os papéis da companhia, negociados na Bolsa de Valores de Nova York, recuavam 4,24%, a US$ 11,07 por ação, às 11h50 de Brasília.

As vendas de equipamentos agrícolas caíram 7,2% no trimestre, para US$ 2,45 bilhões, ante US$ 2,64 bilhões no terceiro trimestre de 2018. O Ebit (lucro antes de juros e impostos) ajustado do segmento ficou em US$ 152 milhões, recuo de 22,4% ante os US$ 196 milhões obtidos em igual intervalo do ano anterior. A companhia atribuiu a menor receita no segmento, em parte, ao menor volume de vendas na América do Norte.

A empresa revisou o guidance para o acumulado de 2019, que inclui vendas com atividades industriais de cerca de US$ 27 bilhões a US$ 27,5 bilhões para US$ 26,5 bilhões a US$ 27 bilhões. A estimativa de lucro ajustado foi mantida entre US$ 0,84 e US$ 0,88 por ação.