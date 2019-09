CNH Industrial compra AgDNA

A CNH Industrial anunciou nesta terça-feira, 3, a compra da AgDNA, companhia de sistemas de informação para gerenciamento agrícola. O comunicado da CNH não informou o valor da transação.

De acordo com o comunicado, a aquisição combinará a integração de dados da AgDNA com o sistema da CNH Industrial. O novo sistema de gerenciamento será comercializado a partir do quarto trimestre deste ano, inicialmente na América do Norte, e permitirá que “produtores e companhias agrícolas a consolidem uma série de fluxos de dados de diversas fontes (…) em uma única plataforma, para facilitar a tomada de decisões”, diz o comunicado.

O CEO da CNH Industrial, Hubertus Mühlhäuser, disse que a CNH Industrial quer digitalizar ainda mais a agricultura moderna, para ajudar seus clientes a “administrar suas operações agrícolas de forma simples e produtiva”.