CNH Industrial anuncia paralisação de fábricas no Brasil

São Paulo, 26 – A CNH Industrial, dona das marcas agrícolas Case IH e New Holland Agriculture, informou na quarta-feira, 25, que começou a suspender as atividades de todas as suas plantas no Brasil. O motivo é o avanço do coronavírus no País e o desabastecimento da cadeia de suprimentos, conforme a companhia.

A paralisação ocorrerá de forma gradativa entre a quarta-feira e a sexta-feira, 27. A medida abrange também as unidades das marcas de construção Case e New Holland Construction, assim como da FPT Industrial e Iveco.

“A empresa está preparada, junto com as suas redes de concessionários, para seguir atendendo às demandas dos seus clientes com peças e serviços necessários nas áreas agrícolas, de transporte e construção, garantindo assim a continuidade das atividades desses setores essenciais à sociedade”, informou a CNH Industrial em nota.

A companhia acrescentou que já adotou medidas para proteção e segurança dos colaboradores em todos os setores.

Na terça-feira, 24, a John Deere anunciou o fechamento gradual de suas fábricas a partir de quarta-feira – parte delas terá atividades suspensas somente a partir do dia 30.

Também o presidente da AGCO no Brasil, Luis Felli, disse ao Broadcast Agro (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que as unidades fabris da empresa serão paralisadas no início de abril, por 20 dias.