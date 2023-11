CNH Industrial anota lucro líquido 2% maior no 3º trimestre, de US$ 570 milhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/11/2023 - 9:20 Para compartilhar:

São Paulo, 8 – A fabricante de máquinas CNH Industrial, dona de marcas como Case e New Holland, registrou lucro líquido de US$ 570 milhões, ou US$ 0,42 por ação, no terceiro trimestre deste ano, informou nesta terça-feira (7) a companhia. O volume representa alta de 2% em comparação com igual período do ano passado, quando obteve lucro líquido de US$ 559 milhões, ou US$ 0,41 por ação. O lucro por ação ajustado ficou em US$ 0,42. A receita também subiu 2% em relação ao terceiro trimestre de 2022, de US$ 5,881 bilhões para US$ 5,986 bilhões.

O Ebit (lucro antes de juros e impostos) da companhia no período chegou a US$ 657 milhões, ante US$ 670 milhões no mesmo intervalo de 2022. Em comunicado, a CNH disse que alcançou margens recordes no segmento de agricultura e construção, mesmo com alguns mercados “ficando amenos”. A empresa afirmou, ainda, que a demanda foi mais fraca em determinadas categorias de produtos e, na América do Sul, os segmentos melhoraram a lucratividade com a contenção de custos.

As vendas de equipamentos agrícolas da CNH recuaram 3% no trimestre, de US$ 4,501 bilhões para US$ 4,384 bilhões. O Ebit ajustado do segmento ficou em US$ 672 milhões, avanço de 0,9% ante os US$ 666 milhões obtidos em igual intervalo do ano anterior.

Para o acumulado do ano fiscal de 2023, a empresa considera que as vendas líquidas devem aumentar de 3% a 6%, incluindo efeitos da conversão cambial. O fluxo de caixa deve ser de US$ 1 bilhão a US$ 1,2 bilhão.

“Equilibrar investimentos contínuos em tecnologia com a contenção agressiva de custos nos posiciona para manter nossa meta de lucro ajustado para o ano de cerca de US$ 1,70 por ação e demonstrar margens mais elevadas ao longo do ciclo”, disse o CEO, Scott W. Wine, em comunicado. “Complementaremos nossas iniciativas de melhoria contínua com reestruturações direcionadas para aprimorar eficiências operacionais e otimizar nossa organização.”

